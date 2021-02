Raheem Sterling offre trois points précieux à City

Après la victoire de Leicester City contre Aston Villa, Manchester City avait besoin d'une victoire contre Arsenal pour s'assurer de reprendre dix points d'avance sur son dauphin.

Et c'est désormais chose faite. Les Citizens de Pep Guardiola, avec un Kevin de Bruyne de retour dans le onze titulaire, se sont imposé grâce à un but précoce signé Raheem Sterling.

Après une première occasion dès la première minute de jeu, Raheem Sterling a envoyé une tête croisée dans les cages de Bernd Leno après un bon centre de Riyad Mahrez (1-0, 2e).

Riyad Mahrez et Raheem Sterling se sont montrés très actifs en première période et ont fait du mal à la défense des Gunners, et l'Anglais manquait une grande occasion de doubler la mise quelques minutes après son but (6e).

City a pris le contrôle du match mais Arsenal parvenait à se réveiller un peu plus tard. Kieran Tierney provoquait le danger sur son côté à plusieurs reprises en tentant de lancer ses attaquants (30e, 40e). Une frappe de Pépé manquait aussi le cadre en fin de première période (44e).

Au retour des vestiaires, Manchester City a su gérer son avantage. Zinchenko et De Bruyne manquaient tous les deux le cadre (47e et 48e), tout comme Bukayo Saka pour les Gunners en fin de match (77e).

Arsenal n'a pas réussi à se montrer assez dangereux pour trouver la faille dans la défense citizen, qui continue son incroyable série de 18 victoires consécutives toutes compétitions confondues (13 en Premier League). Arsenal reste dixième.