Sterling s'inquiète de la reprise de Premier League

Le joueur de Manchester City, Raheem Sterling, a assuré qu'il n'était pas effrayé à l'idée de faire son retour sur les terrains mais aurait des réserves sur le fait de reprendre avant que la situation soit sans risque.

"Si nous reprenons, ce ne doit pas seulement être pour des raisons de football mais il faut que ce soit sans risque pour les joueurs, ainsi que pour les médecins et les arbitres", a confié le joueur de City sur Youtube.

"Je pense qu'une fois qu'il n'y aura pas de danger pour ces gens et qu'on fera attention à leur bien-être, ce sera le moment de revenir. En attendant... Je n'ai pas peur, mais j'ai des doutes et je pense à ce qui pourrait être le pire. Mais j'ai aussi envie de jouer et je veux reprendre que tout ira mieux", a expliqué l'international anglais.

La Premier League a pour objectif de revenir en juin alors que le gouvernement britannique a donné son feu vert pour une reprise, bien qu'il ait interdit la pratique du sport professionnel jusqu'au 1er juin.