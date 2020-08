Rai croit en un triomphe du PSG en Ligue des champions

Le PSG n’est plus qu’à deux matches d’une première consécration européenne. L’équipe de Tuchel défie Leipzig mardi et en cas de succès elle n’aura plus qu’un obstacle à franchir avant de soulever le trophée suprême. Le fera-t-elle ? La réponse se dessinera dans le temps, mais beaucoup se montrent confiants à ce sujet. Et en particulier les anciens du club.

Rai, qui fut l’homme fort de Paris au milieu des années 1990, s’est montré optimiste quant à une issue de favorable pour l’équipe francilienne. "Le club vient de fêter ses 50 ans et a développé un projet super ambitieux depuis huit-neuf ans. Ça fait déjà quelques années que le PSG possède l'un des meilleurs effectifs du monde. À force de frapper à la porte des demi-finales, il a fini par l'ouvrir. C'est largement mérité. Maintenant, il faut soulever la Coupe. Les joueurs sont prêts, ils en ont les moyens", a indiqué le Brésilien dans un entretien à 'L’Equipe'.

Si Rai voit grand pour Paris c’est surtout parce qu’il est séduit par le collectif et aussi les individualités qui composent cette formation. Il juge le duo Kylian Mbappé - Neymar comme l’un des meilleurs du monde. "Le Paris-SG est une grande équipe, avec très peu de lacunes, qui peut surtout compter sur deux des meilleurs joueurs du monde. Avec un tel duo, ils peuvent emmener le club vers la victoire finale, a-t-il lâché. L'équipe semble en forme, elle est en confiance. On sent aussi une certaine cohésion et de la bonne humeur dans le groupe. J'ai l'impression que le PSG est dans une phase ascendante. Elle a récupéré Mbappé et n'est finalement pas trop diminuée par les blessures (hormis Verratti et Navas). Bref, tout est en place pour aller au bout. Enfin !"

Bien sûr, en tant que Brésilien, Rai a une affection particulière pour Neymar. Il ne lui en tiendra d’ailleurs pas rigueur s’il venait à le dépasser au nombre de buts inscrits avec Paris. "J'espère qu'il va me battre. En finale, ce serait encore plus beau. J'ai confiance car Neymar adore marquer lors des matches qui comptent. C'est sa spécialité, même. Il a une moyenne de buts vraiment impressionnante. Il sait marquer dans toutes les positions, grâce à sa vitesse, sa technique, son sens du but. Paris a de la chance d'avoir un joueur de ce calibre", a-t-il conclu.