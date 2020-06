Raiola, le seul Ã  vouloir que Pogba quitte United

Il est clair que le coronavirus a eu un fort impact dans le football. 'The Times' l'a confirmé en notant que l'intérêt pour Paul Pogba a diminué ces derniers temps.

Le Français était fortement annoncé sur le départ en vue du prochain mercato, mais la réalité est que personne ne pourra payer le prix élevé que les Red Devils exigent.

Selon les médias de l'outre-Manche, à Old Trafford, ils pensent qu'il n'y a qu'une seule personne intéressée à nourrir les rumeurs d'un éventuel départ de Paul Pogba : Mino Raiola.

Toujours selon la source citée, ni le Real Madrid ni la Juventus n'auraient fait d'offre pour le chmapion du monde et Manchester United, qui n'a pas besoin de le vendre, ne baissera pas son prix.

La conclusion est qu'à cause de la crise provoquée par le coronavirus, aucune équipe peut se permettre une telle dépense, et Pogba est destiné à rester une saison de plus en Angleterre. Malgré la volanté de Raiola de voir son joueur loin d'Old Trafford.