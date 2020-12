Selon Raiola, Pogba pourrait quitter Manchester cet été

De nombreuses personnalités du monde du football sont intervenues lors de la remise du Golden Boy 2020, un prix décerné chaque année par 'Tuttosport'. Parmi eux, il y avait aussi Mino Raiola, l'un des agents les plus puissants du monde, qui ne manque évidemment pas l'occasion de parler de ses protégés.

Raiola a notamment confirmé l'excellente condition physique de Zlatan Ibrahimovic pour qui, selon lui, la retraite est encore loin.

"Je l'ai créé, il joue parce que je le fais jouer. Jusqu'à ses 50 ans ? J'ai vu de grands joueurs à un moment donné fatigués, j'ai presque eu pitié d'eux parce qu'ils voulaient continuer mais ne pouvaient plus le faire. Je n'ai jamais vu ça chez Zlatan, pour moi il peut facilement jouer encore 5 ans. J'ai également vu comment il s'est remis de ses blessures."

Il y a cependant un choix que Raiola a regretté et qui concerne Zlatan Ibrahimovic lui-même. "Je regrette seulement qu'il soit allé en MLS, c'était du temps perdu, il aurait dû rester dans le vrai football."

Raiola a ensuite commenté la signature de Mario Balotelli avec Monza, un club qui, selon lui, sera bientôt en Serie A.

"Il peut être fondamental pour Monza. Le potentiel est incontestable, il est en retard dans la préparation et nous ferons tout pour le mettre en condition. Le fait d'avoir Balotelli donne le signal qu'il ne veut pas jouer longtemps en Serie B. Galliani est une personne que je respecte beaucoup, quand on parle de Milan, notre amitié remonte à loin."

Que des compliments plutôt pour De Ligt, qui est devenu en peu de temps un pilier de la Juventus.

"Un acteur non négligeable. Il est honnête, même quand il doit critiquer. Leader né, il prend des décisions pour lui-même et pour le groupe. Il ne discute pas, il fait en sorte que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il dit et fait. À Turin ? Il parle l'italien mieux que moi."

Enfin, Raiola revient également pour parler de l'avenir de Pogba, excluant toutefois un transfert dès janvier.

"Il aura un grand avenir, je ne sais pas. En Angleterre, ils sont très sensibles lorsqu'il s'agit de Pogba. J'ai exprimé ma pensée, mon opinion. Rien de frappant, je pense que c'est clair. J'aurais dû dire de parler en été, les grands joueurs bougent à peine en janvier. Voyons maintenant, en été, nous vivons dans un monde très différent."