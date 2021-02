Rakitic, embassadeur de la fondation UEFA pour l'enfance

Le milieu de terrain croate de Séville, Ivan Rakitic, va rejoindre la Fondation de l'UEFA pour l'enfance en tant que premier ambassadeur officiel, un rôle dans lequel il va promouvoir les initiatives de la Fondation pour aider à améliorer la vie des enfants dans le monde entier.

"Faire partie de la famille de la Fondation de l'UEFA me rend très fier. J'en suis très heureux et cela me donne beaucoup de responsabilité de montrer à tous qu'avec la Fondation, tous les joueurs peuvent accomplir beaucoup et surtout aider les enfants du monde entier à sourire", a-t-il déclaré après l'annonce de l'UEFA mercredi.

Rakitic, qui en tant que père de deux filles a dit comprendre "combien il est important de voir ce sourire sur les visages des enfants", a parlé de son engagement dans ce nouveau rôle et de son enthousiasme à le remplir dès maintenant et après sa retraite.

"J'espère avoir encore beaucoup de bonnes années sur le terrain mais, bien sûr, une fois à la retraite, je suis sûr que j'aurai plus de temps et plus d'occasions de voyager et d'être disponible et mon enthousiasme ne fera que croître", a ajouté le joueur, qui a annoncé sa retraite de l'équipe nationale croate en septembre dernier.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, qui préside également le conseil d'administration de la Fondation pour l'enfance, a salué l'engagement de Rakitic, "l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération" et "une personne qui veut faire une différence tangible en dehors du terrain pour améliorer la vie des autres".

"J'ai été très impressionné par l'engagement et le désir d'Ivan d'aider les enfants du monde entier. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec lui pour atteindre ces objectifs. La porte est toujours ouverte pour que les joueurs, passés et présents, suivent l'exemple d'Ivan et rejoignent la Fondation de l'UEFA dans un rôle d'ambassadeur", a-t-il déclaré.