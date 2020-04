Rakitic n'a d'yeux que pour Séville

Avec le football en stand-by, les joueurs ont largement du temps pour penser à leur avenir, surtout, ceux qui ont un contrat qui expire bientôt.

Ivan Rakitic, par exemple, est lié au Barça jusqu'en 2021. Mais le Croate ne fait pas partie des plans de Setién et l'écurie catalane lui aurait déjà fait savoir qu'il devrait trouver un club à la fin de cette saison.

Selon 'Estadio Desportivo', Rakitic voudrait quitter le Camp Nou pour rejoindre le Sud de l'Espagne, en effet, le milieu de terrain ne quitterait le Barça qu'en cas de retour à Séville.

Rakitic serait clair sur la décision concernant son avenir. Si l'équipe andalouse lui ferait une offre, il serait ravi de quitter le club blaugrana. Sinon, il est prêt à rester au FC Barcelone jusqu'en juin 2021.

Et son retour à Séville est-il possible ? Selon 'AS', ce n'est pas la priorité de Monchi, mais Rakitic est joueur de spécial à la fois pour le directeur sportif et pour les fans. Néanmoins, l'équipe devrait faire un effort financier pour s'attacher ses services, car le Barça demande 20 millions d'euros.