À quelques heures du coup d'envoi du match le plus important de leur vie, les hommes de Thomas Tuchel ont pu compter sur plusieurs messages de soutien.

Après David Bechkam, c'est au tour d'une légende du football français d'envoyer son message au club parisien.

"C'est le moment les gars. Ramenez-là à la maison pour le football français", peut-on lire sur le compte Twitter de Thierry Henry.

The time is now guys. Bring it back for French football. @neymarjr @KMbappe pic.twitter.com/pIBhYyDols