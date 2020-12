Rami accuse l'OM d'avoir provoquÃ© son Ã©chec Ã  FenerbahÃ§e

Rien ne va pas plus pour Adil Rami depuis son départ forcé de l'OM à l'issue de la saison 2018-2019. Licencié pour faute grave, le défenseur champion du monde avait ensuite rejoint Fenerbahçe? Une expérience non concluante, suivi d'un passage éclair à Sotchi et désormais Boavista, au Portugal.

Interrogé ce dimanche par Téléfoot, le champion de France 2011 avec Lille a pointé du doigt l'attitude de l'OM après son départ, responsable selon lui de son échec en Turquie.

L'intéressé a en effet assuré que la direction marseillaise l'avait ensuite fait passer "pour mec qui ne jouait plus au football, qui n’aimait plus le football.

"C’est mon avis. J’en suis quasi-sûr, j’ai des preuves concrètes, des témoignages de gens qui m’ont dit clairement que je ne pourrais pas jouer à Fenerbahçe", affirme-t-il encore.

"Je disais à l’entraîneur : 'fais-moi jouer deux, trois ou quatre matches, je suis le meilleur défenseur de Turquie'. Il me disait: ‘oui c’est vrai, t’es le meilleur à l’entraînement, t'es le meilleur partout', mais je ne jouais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Il me disait: 'c’est comme ça, c’est le football, je ne peux pas t’expliquer. Dans ma tête, j’ai compris."

Une attitude justifiée par la volonté du club de se conforter dans son choix de se séparer de son ancien joueur, à en croire l'intéressé. "Ils voulaient appuyer leur pseudo-pensée, de dire que je n’étais plus footballeur", poursuit Rami.

"Si je rebondissais à Fenerbahçe, que j'étais un leader, ça montrait qu'ils avaient tort. Et ça, c'était peut-être une crainte."

Pas la première fois qu'Adil Rami s'en prend à son ancien club, déjà ciblé après une énième défaite en Ligue des champions le mois dernier. "L'équipe reflète aujourd’hui la direction, c'est une grande catastrophe. Il n'y a rien.

"C'est à l'image du président. Quand je vois l’équipe de l’OM, je ne comprends pas le projet. Tu vas en Ligue des champions pour quoi faire? Quand tu vends Lucas Ocampos, un mec qui s’arrache sur tous les ballons, tu prends qui pour le remplacer ? Je n’ai pas vu de philosophie de jeu. C’est un grand club, mais je trouve qu’il est mal dirigé", avait-il lâché.