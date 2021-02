Ramos a joué la Supercoupe sous infiltration

Sergio Ramos est dans une situation compliquée. Pilier de la défense et de l'équipe du Real Madrid, le joueur espagnol va devoir attendre avant de retrouver les terrains.

En raison de douleurs au ménisque du genou gauche, le capitaine du Real Madrid a finalement choisi de se faire opérer, afin de revenir dans les meilleures conditions possible.

Mais cela ferait déjà pas mal de temps que le joueur souffrirait de douleurs au genou. Car selon les informations du 'Larguero', Ramos aurait joué la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne sous infiltration.

Ainsi, Antón Meana, le journaliste du programme de radio cité, affirme que le joueur aurait subi quatre injections pour le match. Une première la veille du match, la deuxième au matin, la troisième avant de jouer, et la quatrième à la fin de la demi-finale.

Le capitaine merengue a choisi de forcer sur son genou, et semble en avoir payé le prix. L'opération était inévitable, et un traitement conservateur aurait compliqué les choses. Selon 'AS', la blessure actuelle ne serait en revanche pas si grave, et le défenseur pourrait même revenir plus vite que prévu.