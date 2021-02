Ramos a jusqu'Ã  mars pour accepter l'offre du Real

Sergio Ramos a jusqu'au mois de mars pour décider s'il accepte l'offre de prolongation de deux ans avec 10% de salaire en moins que le Real Madrid lui propose. 'ABC' déclare qu'après le match de Ligue des champions contre l'Atalanta, la direction a l'intention de régler cette question.

Le match retour contre la "Dea" est prévu pour le 16 mars, c'est donc la date exacte à laquelle le club veut avoir fixé si l'Espagnol jouera toujours à Madrid la saison prochaine ou non. Le joueur fait pression sur la direction pour rendre la proposition plus intéressante.

En cas de refus, il sera libre de signer pour n'importe quel club, parce que son contrat actuel le lie aux Merengues jusqu'en juin de cette année. Pour l'instant, le seul intéressé est Manchester United, bien qu'il soit probable que d'autres se manifesteront si son départ est confirmé.

L'importance actuelle de Sergio Ramos au sein du Real Madrid est évidente. Seules ses blessures l'ont tenu à l'écart des plans de Zinédine Zidane. L'entraîneur a tendance à l'utiliser beaucoup, comme le montre ce tableau (les matchs de Liga) de BeSoccer Pro. Seuls Mendy et Varane jouent plus que lui.

(carré bleu : titulaire et match complet. carré vert : titulaire et remplacé. carré jaune : remplaçant entré en jeu. Rouge bordeaux : appelé. Noir : non appelé).