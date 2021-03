Ramos a trois semaines pour faire un choix

Sergio Ramos ne pense pas à son avenir pour le moment et se trouve pleinement concentré sur sa récupération afin de pouvoir retrouver les terrains le plus vite possible en Espagne.

Opéré du genou il y a quelques semaines, le défenseur central manque beaucoup à l'effectif de Zinedine Zidane mais continue de travailler. Cependant, son club aimerait qu'il prenne une décision sur son avenir.

En fin de contrat à la fin du mois de juin prochain, le joueur espagnol n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat avec le club merengue, qui commence à chercher un renfort dans le cas où le capitaine viendrait à quitter le navire en fin de saison.

Mais selon le quotidien 'Marca', le Real Madrid n'attendra pas éternellement. Le média espagnol rapporte ce week-end que le club madrilène aurait déjà fait une offre de prolongation à son joueur, mais qu'il exigerait une réponse avant la fin du mois de mars.

Il resterait donc désormais moins d'un mois à Sergio Ramos pour prendre une décision. Mais selon les informations de la presse espagnole, le capitaine de la Roja et son club ne seraient toujours pas d'accord sur certains points, dont le salaire du joueur.

Le Real aurait proposé un contrat de deux ans à Ramos, avec une baisse de salaire. Mais ce dernier exigerait de conserver son salaire actuel. Il lui faudra donc prendre une décision rapidement s'il veut continuer son aventure au sein d'un club auquel il appartient depuis 2005.