"Cristiano a perdu et le Real a perdu", estime Sergio Ramos

Dans un entretien sur Twitch avec Ibai Llanos, Sergio Ramos a été interrogé sur le départ de Cristiano Ronaldo en 2018.

Pour le défenseur espagnol, les deux parties en sont sorties perdantes : "Cristiano a perdu et le Real a perdu. Je ne l’aurais pas laissé partir car il est l’un des meilleurs joueurs du monde et ça nous aurait aidé à gagner plus. Ce sont des histoires qui doivent durer toute la vie... On pouvait le voir venir avant la finale à Kiev. Tant que ce n’est pas fait, on continue à espérer qu’il change d’avis mais il a pris cette décision. Pour autant, on ne pourra jamais rien lui reprocher. C’est un joueur déterminant et ces joueurs gagnent le droit de décider [de leur avenir]."

Rappelons que depuis le départ du quintuple ballon d'or à la Juventus, le Real Madrid est toujours orphelin d'un serial buteur. Ronaldo, lui, n'a plus soulevé la Ligue des champions.