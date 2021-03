Ramos, de retour pour jouer contre l'Atalanta ?

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, s'est fait opérer le 6 février dernier après une blessure au ménisque du genou gauche, et continue sa récupération loin des terrains de football.

Après son opération, tout indiquait que le capitaine du club merengue serait forfait pour les huitièmes de finale aller et retour du Real Madrid contre l'Atalanta en Ligue des champions.

Mais selon les dernières informations de 'Marca', le défenseur irait bien plus vite que prévu dans sa récupération et le staff de l'équipe espagnole verrait de plus en plus grandes les chances de le voir jouer le match retour au Di Stéfano le 16 mars prochain.

Le même média souligne que le défenseur pourrait même son retour lors du week-end précédent en Liga, lors du match de son équipe contre Elche afin de pouvoir retrouver le rythme en compétition.