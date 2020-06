"Ramos est un joueur impressionnant"

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a manifesté son soutien au capitaine Sergio Ramos, qui a réagi à la polémique sur l'arbitrage, assurant qu'ils sont leaders grâce à leurs performances et non grâce à l'aide des arbitres.

"Il est logique que Sergio exprime ce sentiment car il est très difficile de gagner et il est difficile d’être premier au classement, car derrière il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup d’entraînement. Il le ressent de cette façon, qu’il est difficile d’être premier dans un championnat très difficile. Chaque fois ça devient plus compliqué de gagner", a-t-ul déclaré.

Butraguñeno a aussi évoqué le but inscrit par l'Andalou, un but qui a surpris tout le monde : "Grand but, extraordinaire. Le premier but est également magnifique. Cette faute serait signalée par n’importe quel spécialiste. Ce que je peux dire à propos de Sergio, c’est que j’ai de l’admiration pour ce qu’il représente et démontre. Conviction, leadership, cœur, qualité et engagement. Sa présence signifie beaucoup pour l’équipe et le rival. C’est un joueur impressionnant dans tous les compartiments du jeu. C’est difficile de trouver un tel joueur depuis de nombreuses années."