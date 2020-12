Ramos et Casillas absents du meilleur onze de l'histoire

Ni Sergio Ramos ni Iker Casillas ne font partie de la meilleure équipe de l'histoire du football, selon "France Football". Les Espagnols figuraient sur la liste des candidats du magazine français mais n'ont pas passé la dernière sélection, dans lequel 140 journalistes du monde entier ont donné leur avis.

Les élus, devant eux, étaient Lev Yashin dans les buts et Franz Beckenbauer au centre de la défense. Le système choisi était le 3-4-3 et ces anciens joueurs sont placés dans le schéma avec Cafu et Paolo Maldini comme arrière. Il n'y avait pas de place pour les merengues.

C'est une sorte de défaite pour le football contemporain, car les deux sont représentatifs de sa version la plus moderne. Le gardien de but retraité depuis peu était, jusqu'à récemment, joueur du FC Porto. Le défenseur est quant à lui toujours une pièce maîtresse du Real Madrid.

En effet, Ramos a le temps de faire changer l'opinion de certains des experts du panel. À 34 ans, et sa prolongation étant toujours dans l'encrier, il pourrait continuer quelques années de plus au plus haut niveau du football mondial pour s'affirmer comme l'un des meilleurs de l'histoire.