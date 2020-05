Ramos fait ses calculs pour la course au titre contre le Barça

Le Real Madrid a repris les entraînements individuels au centre d'entraînement du club. Le club merengue se prépare face à une plus que probable reprise de la Liga, qui pourrait se faire à la mi-juin.

Les joueurs de Zinédine Zidane se préparent et auront un objectif en particulier, celui de rattraper les deux points qui les séparent du FC Barcelone, de la première place du classement, et d'un possible titre de champion d'Espagne.

"Je connais parfaitement notre calendrier et celui de Barcelone également. Avant, je faisais ma propre comptabilité et mes propres statistiques, pour savoir si les équipes joueraient à domicile ou non, maintenant c’est différent", a commencé Sergio Ramos.

"Les stades difficiles comme celui de Séville, où le Barça est censé se déplacer, sont maintenant bien différents car, sans supporters, nous ne savons pas s’il sera si difficile pour Barcelone d’y gagner. Normalement, les supporters de Séville font beaucoup de bruit. Faire une prédiction du résultat sans public serait un peu aventureux", explique le capitaine merengue.

Alors que son équipe ne jouera pas au Bernabéu en raison des travaux au stade, Ramos confie que ce changement de stade sera différent : "Nous ne jouons pas à Bernabeu mais au stade Alfredo Di Stefano et sans public, c’est plus difficile."