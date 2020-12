Ramos harrangue le groupe : "Nous sommes le Real et nous avons vécu pire".

Ce jeudi, il y avait une réunion de crise au Real Madrid. Les Merengue ont leur destin entre leurs mains mais n'ont pas le droit à l'erreur face au Borussia Mönchengladbach. Une défaite signifierait la première élimination en phase de groupe de Ligue des champions dans l'histoire de la Maison Blanche.

Pour commencer, l'heure était à la photo officielle de la saison 2020-21, ce qui implique la venue de Florentino Pérez à Valdebebas pour poser. Le président a également pu s'entretenir brièvement avec Zinédine Zidane et Sergio Ramos.

Mais avant cela, 'AS' dit que les joueurs se sont réunis pour renforcer la cohésion de groupe et la position de leur entraîneur. Ils l'ont fait avec le noyau dur de l'équipe : Sergio Ramos, Luka Modric et Marcelo à la tête.

Le média nous précise que c'est Sergio Ramos, le premier capitaine de l'équipe, qui a pris la parole et a demandé à ses coéquipiers "plus d'efforts pour la fin de l'année". Dans son discours, il a exigé de l'équipe une unité et une meilleure attitude.

"Nous sommes à une victoire de la Ligue des champions, nous avons notre destin en main et nous devons tout donner. C'est le Real Madrid, messieurs : ensemble, nous avons vécu pire", aurait dit Ramos à ses coéquipiers.

Luka Modric s'est également exprimé, généralement de manière discrète. "Nous devons être unis et gagner les prochains matches, nous pouvons le faire", a déclaré le Croate lors d'une réunion à laquelle Zidane n'était pas présent, bien qu'il en ait été informé et qu'il sache que l'équipe le soutient.