Ramos : "Il ne faut pas juger les gens par leur Ã¢ge"

"L'objectif était de se qualifier et de faire un bon résultat. Nous avions l'ambition de gagner le match, d'avoir le pied sur le ballon et d'avoir le contrôle du jeu. Nous avons eu des occasions pour marquer plus de buts. La saison est encore longue et nous sommes sur le bon chemin", a commenté Sergio Ramos au micro de 'Movistar' en Espagne.

Il est revenu sur son penalty transformé pour son retour en Ligue des champions : "La panenka n'était pas la meilleure option pour le match d'aujourd'hui. (...) Je dédie le but à ma femme, car c'est son anniversaire demain."

Il a confié qu'il aurait aimé voir Vinicius marquer son but en seconde période : "C'est triste qu'après avoir fait le plus difficile, il ne marque pas ce but. J'aurais été content s'il avait marqué ce but. Mais c'est un travail collectif, nous donnons tout sur le terrain, et c'est aussi une bonne chose que tout le monde soit à un bon rythme quand ils entrent sur le terrain."

Enfin, il a répondu aux questions sur la grande performance de ses coéquipiers (Modric, Benzema), qui ont pour beaucoup plus de 30 ans : "Nous avons des joueurs plus expérimentés mais il ne faut pas juger les gens par l'âge qui est indiqué sur leur carte d'identité. Nous sommes heureux où nous sommes et nous essayons d'être toujours au meilleur niveau. Il faut toujours accordé plus d'importance aux performances qu'à l'âge des uns et des autres."