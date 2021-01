Ramos, Marcelo, Modric et Kroos dans l'équipe de la décennie

Sergio Ramos, Marcelo, Modric et Kroos font partie de l'équipe de la décennie 2011-20 de la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS). Les quatre joueurs madrilènes sont rejoints par Cristiano Ronaldo, ce qui fait du club l'équipe qui compte le plus de joueurs dans ce onze idéal.

Les autres joueurs choisis sont Neuer, Lahm, Van Dijk, Iniesta, Messi et Lewandowski. Le Real Madrid a été le grand dominateur de la dernière décennie, remportant quatre titres de Ligue des champions en cinq éditions, les trois dernières d'affilée (Lisbonne 2014, Milan 2016, Cardiff 2017 et Kiev 2018).

En outre, l''IFFHS' a également choisi la meilleure équipe CONMEBOL de la décennie. Marcelo et Casemiro font partie des sélectionnés aux côtés de Di María, qui a été joueur du Real Madrid entre 2010 et 2014. Julio César, Thiago Silva, Mascherano, Dani Alves, Messi, Neymar, Paolo Guerrero et Agüero, complètent le onze.