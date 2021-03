Ramos : "Messi au Real ? Je l’accueillerais avec plaisir !"

Sergio Ramos était l'invité d'Ibai Llanos sur la plateforme Twitch ce jeudi. Après avoir parlé à d'autres joueurs comme Gerard Piqué ou Kun Agüero, le célèbre streamer espagnol a cette fois interviewé le capitaine du Real Madrid.

Dans une ambiance décontractée, le streamer n'a pas hésité à poser des questions sur l'actualité du football, comme la récente élimination de la Juventus de Ronaldo en huitièmes de finale de Ligue des champions.

"Le niveau des équipes s’équilibre de plus en plus. La Juve de Cristiano était favorite, mais il ne faut sous-estimer personne. Porto a fait deux grand matchs mais ça me rend indifférent. D’un côté, j’ai Pepe. De l’autre, Cristiano...", a-t-il déclaré.

Interrogé sur une possibilité de voir Messi porter le maillot merengue, le défenseur espagnol n'a pas caché son enthousiasme à partager le vestiaire avec La Pulga : "Je l’accueillerais avec plaisir ! Je l’hébergerais à la maison quelques semaines, je lui prêterais même ma maison si nécessaire pour qu'il puisse s'installer. [rires]. Il nous a fait souffrir durant ses meilleures années, alors ne plus l’avoir comme adversaire serait une bonne chose."

Par contre, le champion du monde espagnol n'envisage pas une seule seconde de faire le chemin inverse en signant chez les Blaugranas : "Non, il n’y a aucune chance pour que ça arrive. J’ai un attachement particulier pour Laporta parce qu’on s’entend très bien. Mais il n’y a pas que l’argent qui compte dans la vie. Comme on ne verra jamais Xavi ou Piqué jouer au Real Madrid."