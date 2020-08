"Ramos ne sera pas là, mais moi oui"

Cela fait maintenant un an qu'Eder Militao joue sous les couleurs du Real Madrid, et le défenseur central brésilien n'a pas eu beaucoup d''occasions de jouer en raison de l'importance de Sergio Ramos et Raphaël Varane pour Zidane.

Cependant, le défenseur central a progressé lors de ses rares apparitions, et se prépare à prendre la place de Sergio Ramos pour le huitième de finale retour de Ligue des champions de la semaine prochaine contre Manchester City.

Expulsé lors du match aller au Bernabéu, Sergio Ramos ne pourra pas soutenir son équipe sur la pelouse de l'Etihad Stadium vendredi prochain. Mais Eder Militao se sent prêt à relever le défi.

"C'est un moment unique pour moi, il faut tout donner. Ramos ne sera pas là, mais moi je serai là. Je dois jouer avec le coeur, et tout donner sur le terrain", a assuré le Brésilien dans un entretien pour 'AS'.

"C'est ma grande opportunité de démontrer qu'on peut compter sur moi dans les matchs faciles comme difficiles. Je suis bien préparé, j'inspire confiance à mes coéquipiers. J'espère que ce sera un match incroyable", a-t-il ajouté.

Il est revenu sur sa préparation : "Je me prépare pendant les entraînements. La concentration est encore plus grande pour les matches comme celui-ci. Je me prépare psychologiquement, l'intensité est différente lors des entraînements."

Il a aussi envoyé un message aux supporters pour le match contre City : "Contre City, notre capitaine ne sera pas là mais moi je serai là. Je vais faire un bon match, ayez confiance en moi."