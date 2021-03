Ramos, presque immortel en Ligue des champions

Le Real Madrid mettra son avenir européen en jeu contre l'Atalanta ce mardi au stade Di Stéfano. Après une victoire 1-0 au match aller à Bergame, l'équipe de Zinédine Zidane cherchera à faire fructifier ce résultat et à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

En ce sens, même si le match s'annonce très compliqué pour les Merengue, le 13 fois champion d'Europe pourra compter sur son grand défenseur et leader de l'équipe : Sergio Ramos.

Après avoir remporté quatre Ligues des champions en cinq saisons, le Real Madrid a perdu deux années consécutives en 8es de finale de la compétition continentale. Et dans les deux cas, le défenseur central espagnol n'a pas participé à la rencontre décisive.

La saison 2018-19 a vu s'affronter l'Ajax et le Real Madrid. Au match aller, les Merengues se sont imposés 1-2 et, en vue des prochains tours, Ramos a volontairement reçu un carton jaune qui lui a fait manquer le duel au Bernabéu. Cette décision a été largement critiquée lorsque l'équipe néerlandaise s'est imposée 4-1 à Madrid et a éliminé les champions en titre de l'époque du tournoi.

Un an plus tard, lors de la saison 2019-20, le Real Madrid a affronté Manchester City. Au match aller, malgré l'ouverture du score, ils se sont inclinés 1-2 et Sergio Ramos a été expulsé. Le capitaine a dû assister au match retour à l'Etihad depuis les tribunes et a été témoin de la défaite 2-1 de ses coéquipiers et, donc, d'une nouvelle élimination.

Cette année, tout a changé et Ramos, qui a manqué le match aller en raison d'une blessure, sera présent au match retour. C'est un soulagement pour le Real, car le nº4 n'a plus subi d'élimination en Ligue des champions (avec lui sur le terrain) depuis la saison 2014-15, avec la Juventus comme bourreau... Sa série va-t-elle se poursuivre ?