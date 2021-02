Ramsey ne se plaît pas à la Juve et Tottenham le suit

Depuis l'arrivée d'Aaron Ramsey à la Juventus, son avenir en tant que "bianconero" a presque toujours été remis en question. Possibles échanges, intérêts de la Premier League... mais en hiver, il n'est pas parti non plus. En été, un nouveau chapitre s'ouvrira.

Selon le 'Daily Mirror', le milieu de terrain gallois n'est pas satisfait de son rôle à la Juventus. En cette saison et demie, Ramsey n'a pas réussi à s'installer dans le onze de départ et cette saison, il a devant lui des joueurs comme Rabiot, Arthur ou Bentancur.

De plus, sur les 55 matchs qu'il a disputés pour la Juventus, il n'a été titulaire qu'à 28 d'entre eux. La saison dernière, il a totalisé 1 383 minutes et cette année il en est pour l'instant à 1 111. Un rôle secondaire et même tertiaire qui ne le satisfait pas.

Par conséquent, le média précité indique que Ramsey pourrait chercher à quitter le Juventus Stadium l'été prochain et que Tottenham suit cela de près. José Mourinho verrait bien l'arrivée du Gallois pour la saison prochaine.