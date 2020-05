Ramsey, Rabiot... La Juve prête à tout pour Pogba

L'été approche et Paul Pogba, pratiquement comme chaque année, est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. Le joueur de Manchester United, intéresse plus particulièrement le Real et la Juve, son ancienne équipe.

Ces derniers jours, les rumeurs enflent concernant son départ, et l'équipe italienne semble prête à tout pour dévancer l'équipe espagnole dans le dossier. Selon les médias italiens, la Juve veut proposer un échange de deux joueurs pour faire venir Pogba à Turin.

Car si, il y a quelques mois, la presse annonçait que la Juve avait offert Rabiot, Ramsey et 130 millions d'euros pour Pogba, aujourd'hui, le 'Daily Star' confirme cette idée.

À Old Trafford ils demandent 150 millions d'euros par son transfert, un montant assez élevé pour les Italiens, car ils considèrent qu'avec Adrien Rabiot et Aaron Ramsey le prix devrait baisser.