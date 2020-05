Rangnick pose ses conditions Ã  l'AC Milan

Ralf Rangnick a confirmé l'intérêt à son endroit du cador de la Serie A, l'AC Milan, mais a déclaré que "beaucoup de choses devraient être réunies" pour qu'il envisage un retour sur le banc.

L'ancien coach de Stuttgart, de Schalke 04 et du RB Leipzig dirige désormais le secteur de sport et du développement du Red Bull, le groupe propriétaire de Leipzig. Il est annoncé depuis plusieurs mois au poste d'entraineur à Milan et a déjà évoqué des contacts avec la direction lombarde. Stefano Pioli n'a pas encore vraiment convaincu à Milan alors qu'il est au club depuis le mois d'octobre dernier et c'est ce qui a alimenté la rumeur Rangnick. "Il y a eu un intérêt", avait-il confié.. "Mais avec le coronavirus, il y a eu d'autres choses à considérer en plus de penser pour savoir si je suis 'homme qu'il leur faut - et si Milan me convient".

Se confiant au journal allemand Mitteldeutsche Zeitung, Rangnick, 61 ans, a abordé la question de savoir s'il avait encore un avenir dans ce métier. Il a indiqué qu'il n'accepterait un emploi que sous certaines conditions. Il a, par exemple, insisté le fait qu'il aurait besoin que sa voix soit entendue.

"Cela dépendrait du club en question. Mais tout cela est hypothétique", a-t-il concédé. "Je vis à Leipzig depuis six ans, je me sens extrêmement à l'aise ici et je peux très bien imaginer y rester plus longtemps. Il faudrait que beaucoup de choses soient réunies pour penser à autre chose."

Rangnick a ajouté: "Je ne suis pas intéressé par les aspects financiers. Pour moi, il s'agit de: Sentez-vous que vous avez une certaine influence? Et ce n'est pas tant une question de pouvoir, même si vous en avez besoin dans certaines situations pour faire avancer certaines choses. "