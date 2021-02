Raphinha dans les petits papiers de Liverpool

Raphinha a rejoint la Premier League en début de saison après avoir quitté le Stade Rennais, et se montre de plus en plus à l'aise sur les pelouses anglaises cette saison.

Le Brésilien a participé à 17 rencontres de Premier League cette saison, et a inscrit quatre buts pour quatre passes décisives délivrées. De quoi provoquer l'intérêt des cadors du championnat ?

Selon les dernières informations de 'France Football', Liverpool suivrait de près l'ancien joueur du Sporting Lisbonne, et pourrait même passer à l'offensive prochainement.