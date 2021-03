Raphinha ne veut pas quitter Leeds United

Pour sa première saison en Premier League, Raphinha ne déçoit pas, bien au contraire. Avec 7 buts et 7 passes décisives, il attire déjà l'attention des géants anglais. Certaines rumeurs l'envoient même à Liverpool ou encore à Manchester United.

Mais le Brésilien n'a pas l'intention de quitter les pensionnaires de Elland Road. "Je suis vraiment heureux et tellement satisfait de faire partie de ce club. Quand j'ai découvert que Leeds s'intéressait à moi et qu'ils me voulaient et la façon dont ils m'ont accepté, la façon dont j'ai été aimé, la façon dont j'ai été traité à mon arrivée ici signifie beaucoup et je suis vraiment heureux maintenant. Aujourd'hui, je suis vraiment bien installée dans la ville et dans le club. Je remercie tout le monde pour leur affection. Ils y ont contribué", a-t-il confié au site officiel du club.