Rapports PFDB : Davies, d'un camp de rÃ©fugiÃ©s au Bayern

Ces dernières années, le Bayern a fait de la vitesse sa marque de fabrique. Robben, Douglas Costa, Ribery, Coman, Gnabry, sont la preuve de ce fait. Selon cette prémisse, Alphonso Davies (Buduburam, 2000) pourrait être le futur crack de la formation bavaroise. Aujourd'hui, il est le type le plus rapide de la Bundesliga. Depuis ses 15 ans, il bat tous les records, il a commencé au Canada, quand il a inscrit son premier but devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de l’USL, et l'Allemagne n'échappe pas à la règle, le 17 mars 2019, il est devenu le premier jeune né en 2000 a marqué un but avec la tunique du club de la Bavière en Bundesliga.

C’est un destin hors du commun que connaît ce jeune Canadien, ancien réfugié, dont l’avenir, n’était, pourtant au départ, pas lié au football. Le jeune joueur est bien plus qu'un 'box-to-box', il attaque et défend simultanément. Son aisance technique et sa rapidité font de lui un très bon joueur d’attaque dans le couloir gauche. Pouvant jouer à l’aile gauche mais aussi à droite, il peut dézoner pour dribbler et par la suite marquer ou alors donner une offrande à un coéquipier.

Il s'agit d'un joueur qui ne lâche rien, qui en cas d'échec est confié à sa prodigieuse vitesse avec une accélération digne d'un athlète et une robustesse dont il profite pour intimider ses adversaires. Comme le rappelle 'ProFootballDB', il a trouvé le chemin des filets une fois et distribué cinq passes décisives en 29 matchs, il est actuellement le deuxième défenseur (ayant 21 ans ou moins) des cinq grands championnats à fournir le plus de passes décisives en 90 minutes (1,58).

Les pépins physiques de Lucas Hernandez et de Süle ont obligé le Bayern à repositionner Alaba au centre de la défense et Davies dans le couloir gauche. 29 matches plus tard, personne ne le fera tomber de là. Il a toutes les qualités techniques requises (rapidité, technique, altruisme) pour devenir un grand joueur à son poste.