Rapports PFDB : Haaland, le buteur qui méditait

Erling Braut Haaland (Leeds, 2000) est une espèce d'attaquant rare qui semble être né dans un tube à essai, pour devenir l'attaquant le plus puissant de la planète football. Un fan de Marvel dira que Haaland est Captain América, un être modifié génétiquement pour devenir une exhibition de muscle et de qualité.

Mais Haaland n'est pas herbivore, il dévore le but. Le Norvégien n'est jamais rassasié, et sait mieux que personne se placer au meilleur endroit pour profiter de la moindre occasion. ProFootballDB nous apprend que cette saison, Haaland a inscrit 40 buts avec Salzbourg (28) et le Borussia Dortmund (12). En seulement 2 2022 minutes. C'est-à-dire une moyenne de 1,63 buts toutes les 90 minutes. Et une efficacité à hauteur de 67,67%. S'il joue, il marque. Et s'il tire trois fois au but, deux finiront dans les buts.

C'est pourquoi il est le présent et le futur du football. S'il est déjà mondialement connu depuis son arrivée à Dortmund, son avenir s'annonce encore plus brillant. Il peut être ni plus ni moins le meilleur buteur de la décennie qui arrive. Oui, il pourrait dépasser Mbappé dans la course pour prendre la couronne de Messi et Cristiano.

Sa moyenne de buts ne doit pourtant pas cacher son talent et ses qualités dans le jeu, qui ne sont pas moindres. Pour commencer, nous parlons d'un garçon séparé que de six centimètres du double mètre, et pourtant, son coup de rein est phénoménal. Son sprint historique contre le PSG après un corner contredit la théorie du grand, lent et maladroit. Puissance, jeunesse et l'envie de manger le monde, Haaland a tout pour lui. Dans les duels en un contre un, dos au jeu, il est quasi impossible de lui prendre le ballon.

Paradoxalement, Haaland a grandi tard, et a appris à jouer avec une taille bien inférieure dans les rues de Byrne. Il a ainsi appris à se montrer plus intelligent, plus malin que ses adversaires pour se frayer un chemin.

Habitué à jouer seul en pointe, là où il se sent le plus à l'aise, Haaland sait parfaitement lire le jeu pour profiter de la moindre faille. Lorsqu'il décroche, son jeu en pivot est déjà un délice. Une ou deux touches et il est déjà reparti. Balle au pied, lancé, il est presque impossible qu'il ne finisse pas par décocher une frappe mortelle dans les buts adverses.

Gaucher, Haaland n'est pour autant pas maladroit avec son pied droit, comme peuvent l'être certains. Le Norvégien évite les fioritures, les grandes combinaisons. Son dada, c'est la surface de réparation, mettre sa tête ou son pied pour faire trembler les filets. Haaland est à peine né, et pourrait rapidement devenir un hors série.