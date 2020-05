Rapports PFDB : Tonali, du luxe et de la boue dans les pieds

Le surnom de 'nouveau Pirlo' n'est valable que pour ceux qui voient la partie émergée de l'iceberg. Facile et superficiel. Mais Sandro Tonali (Lodi, 2000) est l'ombre de Pirlo, mais aussi de Gattuso. Un tout-terrain qui entre sur le terrain en costume mais qui aime partout dessus tout se jeter dans la boue.

Son style de jeu est loin de celle des deux anciens italiens. Tonali aime conduire le ballon, toucher la balle, jouer dans de petits espaces, et peut même défier son adversaire en le dribblant. Parce qu'en Italie aussi, on sait dribbler.

A 19 ans, le jeune italien montre un grand sang froid et une grande intelligence pour passer d'un mode à un autre selon où il se trouve sur le terrain. Lorsqu'il se rapproche de la surface adverse, sa bonne vision du jeu lui permet de calculer la distance qui le sépare de ses coéquipiers. Passes longues, passes courtes, Tonali maîtrise tous les registres. Son coup de rein et son aisance technique lui permettent de se défaire de ses rivaux sans le moindre problème. Il permet à son équipe, comme Pirlo, de passer la première ligne de pression dressée par ses adversaires.

L'Italien est un phare au milieu de terrain, qui n'a besoin de personne pour briller. Il est appelé à être le leader technique de la Squadra Azzura dans les années à venir comme il le fait à Brescia. Le Barça le voit comme le remplaçant idéal à Busquets. Rien que ça.

Milieu de terrain complet, il réunit l'esthétisme moderne italien et la vieille école. Il ne fuit aucune des batailles du milieu de terrain, récupère des ballons à la pelle et sait parfaitement le conserver lorsqu'il est entouré d'adversaires. Comme pour faire comprendre qu'il s'est autant inspiré de Gattuso que de Pirlo. Le Milan, qui l'a refusé à huit ans, peut s'en mordre les doigts.

Le talent de Sandro Tonali ne se voit pas dans la colonne des statistiques purs et durs. Lui se contente d'être de ceux qui fournissent les munitions à ceux qui gonflent les statistiques. Celui qui lance la contre-attaque, pas celui qui la termine. De lui vient l'étincelle pour que les autres provoquent l'incendie. C'est ce que l'on peut retenir de ses données ProFootballDB.

Cette saison, Tonali a inscrit un but et offert cinq passes décisives, pour être le deuxième milieu de terrain de moins de 20 ans des grands championnats ayant réussis le plus de passes clés (2,06) et le deuxième qui centre le plus (5,23) toutes les 90 minutes. Dans une équipe, ne l'oublions pas, dernière de Serie A.