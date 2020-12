Rashford : "Cavani donne une autre dimension Ã  United"

Edinson Cavani est un "joueur de haut niveau", selon Marcus Rashford, qui affirme que l'attaquant donne à Manchester United "une autre dimension". Cavani s'est rapidement installé à Manchester depuis qu'il a rejoint United dans le cadre d'un transfert gratuit le 5 octobre dernier.

L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui a signé pour les Red Devils un contrat d'une saison avec une option de deuxième année, a marqué quatre buts lors de ses 13 premières apparitions, toutes compétitions confondues, bien qu'il ait été principalement utilisé comme remplaçant.

L'attaquant de 33 ans a enregistré sa première passe décisive pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer après avoir quitté le banc de touche lors du match nul 2-2 à Leicester City, samedi, en offrant un but à Bruno Fernandes.

Rashford a également marqué, permettant à United de revenir à quatre points du leader Liverpool en Premier League, et a réservé un éloge particulier à Cavani après le coup de sifflet final.

"C'est un joueur de haut niveau, il a beaucoup de qualités et je pense qu'il nous donne une autre dimension qui est différente de celle que nous avons déjà dans l'équipe, a déclaré l'international anglais à 'MUTV'. C'est bien de jouer avec lui et le voir marquer, donner des passes décisives est important pour tout attaquant et nous devons maintenir entre nous ce que nous avons fait.

"Pour ce but, il a été marqué depuis l'arrière, je pense que c'est Eric [Bailly] qui a fait un bon match et a joué un bon ballon à travers les lignes.

"C'était un grand tournant, Edinson est allé vers Jonny [Evans] qui devait alors prendre une décision, soit de sortir vers lui, soit de rester en arrière et de le laisser tirer. Edinson a fait une belle passe et c'était un bon but.

"C'est comme une défaite pour le vestiaire. Je pense que nous méritions de gagner le match et que nous avions des chances de gagner le match. Maintenant, nous devons juste récupérer et recommencer lors du prochain match."

Le but de Rashford en première période était son 50e en première division pour les Red Devils, mais il a également coupable manqué une tête à trois mètres et un un-contre-un face à Schmeichel.

"Si nous marquons deux buts dans un match, je pense que nous nous attendons à le gagner. C'est difficile à encaisser, mais nous passons au match suivant maintenant", a-t-il conclu.