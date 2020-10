Rashford continue son combat

Après avoir tourmenté le PSG, mardi, en Ligue des champions, en inscrivant le but de la victoire de, l'attaquant international anglais (22 ans), s'est consacré ce mercredi, via des échanges sur Twitter avec des députés à son grand combat contre la pauvreté infantile et en particulier l'obtention de la gratuité des repas scolaires pour les plus défavorisés.

Il l'a initié depuis le début de la pandémie de Covid-19 et poursuit son combat.

Paying close attention to the Commons today and to those who are willing to turn a blind eye to the needs of our most vulnerable children, 2.2M of them who currently qualify for Free School Meals. 42% newly registered. Not to mention the 1.5M children who currently don’t qualify.