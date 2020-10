Rashford efface un record de Mbappé

Mercredi soir, Manchester United s'est imposé 5-0 face au RB Leipzig en Ligue des champions. Déjà décisif face au PSG lors de la 1ère journée, Marcus Rashford a été le grand artisan de ce succès.

Sorti du banc à la 63e minute, l'international anglais a inscrit un triplé en 27 minutes (75e, 78e, 90e+2). D'après Opta, l'attaquant est devenu le remplaçant le plus rapide dans l'histoire de la compétition européenne à inscrire un triplé, effaçant ainsi un record jusque-là détenu par un certain Kylian Mbappé (38 minutes contre Bruges en octobre 2019).

27 – @MarcusRashford became just the fifth player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick as a substitute, with his 27 minutes on the pitch the fewest number played whilst also netting a treble in the competition’s history. Leader. #UCL pic.twitter.com/clfOjJw1wf