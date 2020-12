"Rashford et Martial n'ont rien appris d'Ibrahimovic"

Marcus Rashford et Anthony Martial n'ont rien appris de Zlatan Ibrahimovic et ne sont pas des options à long terme pour occuper une place de n ° 9 à Manchester United, estime Paul Scholes. La légende des Red Devils espère désormais qu'Edinson Cavani puisse transformer Mason Greenwood en un attaquant central.

Depuis le départ de Romelu Lukaku à l'été 2019, l'équipe mancunienne ne peut plus vraiment compter sur un attaquant efficace et régulier. Rashford et Martial ont tous deux prétendu dans le passé pouvoir tenir ce rôle axial. L'international français s'est vu offrir l'opportunité de prouver sa valeur à ce poste, et ses statistiques de la saison écoulée (23 buts marqués) l'ont conforté dans ses aspirations.

La star anglaise Rashford a également été parfois utilisée au milieu, mais il a été exilé ensuite sur les flancs en club et en sélection, car sa vitesse et sa créativité sont considérées comme mieux adaptés à un registre plus large et excentré. Ole Gunnar Solskjaer a cherché à renforcer sa récolte de finisseurs en acquérant Cavani, l'expérimenté uruguayen prouvant qu'il n'a rien perdu de sa finesse dans le dernier tiers malgré ses 33 ans.

Scholes espère que le Sud-Américain pourra transmettre le genre de sagesse aux jeunes espoirs de Manchester qu'Ibrahimovic n'a pas pu communiquer à Martial et à Rashford pendant ses 18 mois en Angleterre. La légende de United a déclaré à 'BT Sport': «Nous avons parlé tant de fois du fait que United n'avait pas de numéro 9. Ce garçon [Cavani] est un vrai n ° 9, mais ce n'est peut-être que pour un ou deux ans. Nous avons eu la même chose avec Zlatan il y a quelques années. »

Le grand ami de Scholes, Rio Ferdinand, a répondu: «Je pense que Cavani, se dirait-il lui-même, il est là pour passer le relais et aider ces gars-là. Je pense qu'ils doivent être des éponges et assumer de nombreux éléments de son jeu. C'est ce que j'aimerais voir. »

Scholes a répondu en ajoutant: "Ce que je veux dire, exactement ce que j'ai dit à propos de Zlatan avec Marcus et Martial, sont-ils devenus des avant-centres, des n ° 9? Je pense qu'ils aiment tous les deux penser qu'ils sont des n ° 9, mais pour moi, ce sont tous les deux des ailiers très dangereux. Ont-ils pris quelque chose de Zlatan? Je n'en suis pas sûr."

"Maintenant, nous espérons que Mason prendra quelque chose de Cavani. Je pense que Mason, sur les trois joueurs cités, est le meilleur finisseur. Il a plus de chances que les deux autres de vraiment devenir un vrai n ° 9", a conclu l'Anglais.

Cavani a débuté comme avant-centre de United lors du match à domicile en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain mercredi, et Rashford marquant le seul but des Red Devils dans cette partie. Cela n'a pas suffi pour éviter la défaite.