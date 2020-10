Rashford fait l'éloges de Romelu Lukaku

Sur son compte Twitter, Marcus Rashford a posté un long message pour évoquer un bon souvenir en Ligue des Champions face au PSG, mais surtout, pour faire l'éloge de Romelu Lukaku.

En mars 2019, Manchester United se déplace à Paris pour jouer le match retour de la Ligue des champions. Défaits 0-2 à Old Trafford, les Red Devils sont parvenus à créer l'exploit en battant les Parisiens 1-3, grâce à un doublé du Belge Lukaku. Rashford avait inscrit le penalty de la qualification à la 94ème minute.

Le message de Rashford :

"Laissez moi vous raconter une petite histoire à propos de Romelu Lukaku. Nous jouons le match retour face au PSG en Ligue des champions avec un faible espoir de qualification. Nous étions menés 2-0.

Deux minutes après sa montée au jeu, Rom marque. 30 minutes plus tard, Rom marque. Il nous manquait un seul but pour être qualifié. 94e minute, penalty...

Rom arrive, prend la balle et me la confie. Il savait que c'était mon moment. Il savait que c'est du penalty que tout le monde parlerait et il était d'accord avec cela, en laissant de côté le fait qu'il était l'un des artisans de la victoire.

Cela vous dit tout à propos de Romelu Lukaku. C'est un gars qui joue pour l'équipe... Qui n'a jamais peur de se mettre dans l'ombre pour laisser briller les autres. C'est mon frère et je l'apprécie."