Rashford livre des repas gratuits aux enfants pendant la suspension de la Premier League

Alors que la saison de Manchester United a été suspendue par le coronavirus, Marcus Rashford a mis son nouveau temps libre à profit. L'attaquant international anglais a aidé l'organisme caritatif FareShare à fournir de la nourriture aux enfants et aux familles locales qui dépendent des repas scolaires gratuits, ce qui leur a été refusé à la suite de l'épidémie de Covid-19.

Rashford a déclaré qu'il s'était inspiré de ses propres expériences en tant qu'enfant pour aider, après la fermeture des écoles à travers la Grande-Bretagne en raison de la pandémie.

Il a déclaré à la 'BBC' : "Dans le passé, j'ai fait beaucoup de travail en ce qui concerne les enfants et quand j'ai entendu parler de la fermeture des écoles, je savais que cela signifiait des repas gratuits pour certains enfants quand ils n'allaient pas à l'école. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école, je prenais des repas gratuits et ma mère ne rentrait pas avant environ six heures, mon prochain repas aurait donc été vers huit heures".

"J'ai eu de la chance, et il y a des enfants dans des situations beaucoup plus difficiles qui ne prennent pas leurs repas à la maison. C'est très important, c'est en haut de ma liste de choses à faire. Dans notre génération, il y a eu beaucoup d'influences positives et négatives. J'essaie juste d'avoir un impact positif sur la prochaine génération", a ajouté l'Anglais. Rashford avait tweeté samedi pour célébrer les dons à FareShare atteignant la barre des 100 000 £, ce qui, selon lui, permettait de produire 400 000 repas pour les enfants de Grande-Bretagne.

"Il faut être patient"

Manchester United et ses voisins Manchester City ont tous deux été actifs dans leurs efforts pour combattre le coronavirus. Les clubs ont fait un don combiné de 100 000 £ aux banques alimentaires locales dans le but de les aider à traverser la crise du coronavirus, tandis que le coéquipier de Rashford, le gardien David de Gea, a été félicité après avoir censément donné 300 000 € pour lutter contre le virus dans sa ville natale de Madrid en Espagne.

"Je pense que lorsque les temps sont durs, il est important que deux clubs qui ont une énorme audience sociale se réunissent et fassent une différence lorsque des choses plus importantes que le football se produisent. Donc, bravo aux deux clubs", a déclaré Rashford. Le joueur de 22 ans a subi une double fracture de stress dans le dos en janvier, ce qui avait mis en doute sa participation à l'Euro 2020 avec l'Angleterre. Cependant, la compétition a été repoussée à 2021 en raison du Coronavirus, et Rashford, bien que le football lui manque, se sent bien.

Il a déclaré : "C'est juste de la patience, j'ai travaillé dur sur les vélos et j'ai suivi le programme qui m'a été donné par le club. Je le prends au jour le jour mais je me sens 10 fois mieux que je ne le pensais il y a un mois et demi, donc les choses vont dans la bonne direction et j'espère que je serai prêt à rejouer bientôt. C'est très difficile, même quand il n'y a rien à la télé. J'ai regardé d'anciens matches datant de plusieurs années".