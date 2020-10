Rashford veut parler directement au Premier Ministre

Marcus Rashford espère parler directement au Premier ministre Boris Johnson au sujet de l'extension du programme offrant des bons de repas scolaires gratuits, alors que la star de Manchester United se prépare à être honorée par la Reine, lui qui a reçu l'ordre de l'Empire britannique.

L'Anglais a fait campagne pour étendre la gratuité des repas pour les enfants vulnérables, le gouvernement permettant finalement à l'initiative de se poursuivre en dehors de la période scolaire. Plus récemment, Rashford a formé un groupe de travail avec les géants des marques alimentaires anglaises pour lutter contre la pauvreté des enfants dans tout le pays.

En vue d'être reconnu pour ses services, il a déclaré à 'BBC Breakfast' qu'il était honoré mais qu'il espérait toujours rencontrer le Premier ministre afin de continuer à aider les enfants vulnérables dans tout le pays.

"C'est un moment agréable pour moi personnellement, mais j'ai l'impression d'être encore au début du voyage que je me suis fixé pour essayer de le réaliser", a-t-il déclaré.

"Je pense que ce que j'aimerais faire maintenant que je suis à ce poste, c'est parler directement au Premier ministre et demander vraiment que les bons soient prolongés au moins jusqu'à la moitié du mandat d'octobre, car je pense que c'est ce dont les familles ont besoin.

"Leur parler et savoir à quel point ils ont été aidés et à quel point cela va les affecter s'ils ne l'ont pas, cela doit être mon principal objectif maintenant pour faire passer ce message."

Tout au long de sa campagne, Rashford est devenu l'un des plus brillants jeunes modèles d'Angleterre, et beaucoup lui reconnaissent autant de mérite pour son travail en dehors du terrain que pour ce qu'il fait pour Manchester United et l'Angleterre.

L'attaquant de 22 ans reconnaît que, lorsqu'il était jeune, il s'inspirait de Wayne Rooney et de Cristiano Ronaldo, mais qu'en grandissant, sa mère est devenue son principal modèle.

"Tu vois, mes héros n'ont toujours été que des footballeurs, dit-il. Quand je regardais la télévision, c'était du football, donc je n'avais pas vraiment de héros dans la communauté, mais pas parce qu'il n'y en avait pas, juste parce que je me concentrais sur une chose, mais, oui, mes héros étaient Wayne et Cristiano, donc ils étaient mes deux [inspirations].

"Je dirais probablement que vers l'adolescence [...] mon modèle est devenu ma mère. Je pense qu'il est important d'essayer d'écouter les gens en dehors du football plus que ce que j'ai fait dans le passé, c'est plus des choses comme ça [qui me donnent] l'impression d'apprendre tous les jours, que ce soit pour faire du sport ou non."

La mère de Rashford l'accompagnera à Buckingham Palace pour recevoir le prix. Un honneur que ni lui ni sa mère n'ont jamais attendu, ce qui le rend encore plus spécial.

"Elle est tout simplement très heureuse et c'est évidemment un moment de fierté pour elle et tout cela est un peu étrange, vous savez. Les gens d'où nous venons ne comprennent pas ce genre de choses, donc nous ne savons pas comment agir ou se comporter, mais c'est juste un moment de fierté pour tout le monde."