Les regrets de Raúl Jiménez sur son passage à l'Atlético

L’Atlético a compris que Raúl Jiménez était un footballeur mexicain prometteur qui avait été très important en Amérique à seulement 22 ans. La formation espagnole l’a recruté, mais le plan des Colchoneros n’a pas fonctionné comme on le pensait.

En Effet, Raúl Jiménez a atterri au Calderón dans les rangs d'une équipe solide, et championne de Liga, où il a eu plus de mal à trouver sa place. Il a finalement rejoint Benfica.

"Je ne me suis pas senti triste. Je pense que tous ces changements ont été le mieux pour moi. J’aurais aimé faire plus à l’Atlético de Madrid parce que ce n’était qu’une année. J’ai réalisé que le football était plus rapide et ça m’a demandé plus de travail", a confié le joueur lors d'un direct sur les réseaux sociaux.

En trois saisons, il est passé dans les rangs de l’équipe portugaise avant de jouer en Premier League à Wolverhampton, où il brille cette saison.

"J’aurais aimé être plus important à l’Atlético ou à Benfica, mais maintenant je suis un joueur important ici, dont mes coéquipiers et le club ont besoin", a-t-il souligné.