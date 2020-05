"Raúl avait toujours la rage de vaincre"

Le Portugais Luis Figo a fait le point sur sa carrière avec l'Italien Fabio Cannavaro, en évoquant les grands joueurs avec lesquels ils ont partagé le vestiaire, comme Ronaldo et Zinedine Zidane, mais le Portugais a été impressioné par El Siete, Raúl.

"Dans ma carrière, j'ai joué avec de grands joueurs. Il serait plus facile d'en choisir un par démarcation que de rester avec un seul. J'ai joué avec Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro, Veron et celui qui était toujours prêt à marquer, Raul", a-t-il déclaré.

"Raul avait la rage de vaincre, grâce à sa mentalité qu'il a su conquérir au cours de sa carrière. Il a toujours su comment mettre le ballon au fond des filets et comment se déplacer sur le terrain. Si vous parlez de Ronaldo, ses caractéristiques sont la vitesse et la puissance, mais avec Raul, il est difficile de décider le meilleur, mais il avait un peu de tout. Il a toujours marqué des buts et fait la différence", a-t-il ajouté.

Cannavaro considère Figo comme le prochain président de l'UEFA et le Portugais, bien qu'il n'ait pas exclu cette idée, se dit satisfait de son travail actuel et de son rôle d'ambassadeur pour l'Euro 2020. "Pour l'instant, je suis bien dans mon travail, j'apprends beaucoup et nous verrons dans le futur."