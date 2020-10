Raúl Jimenez raconte son été mouvementé

Après une impressionnante saison à Wolverhampton, tout le monde s'attendait à voir Raúl Jimenez quitter Wolverhampton face aux nombreuses rumeurs cet été.

Manchester United, la Juventus Turin... Plusieurs grands clubs semblaient proches du Mexicain, qui est finalement rester chez les Wolves en ce début de saison 2020-2021.

Dans des déclarations pour 'Sky Sports', l'attaquant du "Tri" mexicain est revenu sur les rumeurs de l'été, et n'exclut pas un possible départ dans les prochains mois.

"J'étais en vacances et tous les jours, je voyais que j'étais annoncé dans un nouveau club quand je me réveillais. Ce n'était que des rumeurs, c'est tout. Je suis heureux ici, et content de rester ici. Il faut toujours garder les portes ouvertes pour tout, mais ne jamais perdre la tête", raconte l'attaquant de Wolverhampton.

"Ça va être comme ça à toutes les fenêtres de transferts. Si je reste, je serai très heureux et je continuerai à jouer de la même manière. Si je dois partir, c'est comme ça. Nous sommes des joueurs professionnels et cela fait partie de notre vie", a-t-il ajouté sur son avenir.