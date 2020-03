Raul Jimenez répond aux rumeurs de transferts

Raul Jimenez a réagi aux discussions sur son futur transfert qui continuent de tourbillonner autour de lui, l'international mexicain déclarant être heureux aux Wolves après avoir été fortement lié à Manchester United et à Arsenal. Les poids lourds de la Premier League ainsi que Tottenham seraient également en train de réfléchir à une approche pour l'attaquant qui a marqué 22 buts lors de la campagne 2019-2020, signant son meilleur total en carrière.

Jimenez ayant prouvé qu'il était un attaquant fiable capable d'empiler les buts malgré l'exigence de la Premier League, beaucoup sont prêts à s'attacher les services du buteur des Wolves. Les Loups, cependant, ont investi massivement dans le joueur de 28 ans en le prenant à Benfica et l'ont signé sur un contrat à long terme. Raul Jimenez n'a pas l'intention de rompre cet accord de sitôt, avec là une volonté de sa part de rester une figure de proue dans un projet ambitieux à Molineux.

"Dans 10 ans, je serais peut-être à la retraite"

Questionné sur son avenir lors d'une session Facebook Live, la star mexicaine a déclaré : "J'ai un contrat jusqu'en 2023. Ce n'est pas que nous devons nous qualifier pour la Ligue des Champions pour que je reste. Je suis bien ici, heureux avec les Wolves, faisant des choses importantes - moi aussi bien que toute l'équipe. Nous essayons de notre mieux depuis le début de la saison dernière. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa, maintenant nous nous battons pour une place en Ligue des Champions."

"Et c'est la grande motivation pour continuer à grandir en tant que joueur et participer à la Ligue des vhampions est toujours un plus qui vous satisfait et vous fait penser à de grandes choses", a ajouté le buteur mexicain. Tout en se sentant bien installé dans son environnement actuel, Raul Jimenez admet qu'il pourrait décider de rentrer chez lui, au Mexique à un moment donné dans sa carrière, pays qu'il a quitté à l'âge de 22 ans.

Il a ajouté lorsqu'on lui a demandé où il se voyait au début de la prochaine décennie : "Dans 10 ans, j'aurai 39 ans, donc je ne sais pas, je serai peut-être à la retraite. J'espère durer aussi longtemps que possible. J'ai été un joueur avec peu de blessures et j'espère continuer encore de nombreuses années. Je veux ensuite être entraîneur ou occuper un poste à la télévision, mais je vais continuer dans le football. Je passe un bon moment en Europe pour le moment, mais à l'avenir, je n'exclu pas de retourner en Amérique."