"Raúl Jimenez s'intégrerait bien à la Juve avec Cristiano"

Raúl Jimenez a déjà fait comprendre qu'il y a certaines offres qu'il ne pourrait pas facilement laisser échapper, comme celles du Real Madrid ou du FC Barcelone. Le Mexicain fait l'objet de rumeurs concernant Manchester United et de la Juve, et aura de nombreux prétendants cet été.

Son ancien coéquipier, Julio César, qui est aujourd'hui retraité, a donné son avis pour 'Tuttosport' sur la possibilité de voir l'international mexicain s'adapter à la Juventus Turin aux côtés de joueurs comme Cristiano Ronaldo.

"Je pense que sa manière de jouer et de lutter s'adapterait bien avec Cristiano Ronaldo. C'est un grand attaquant du club et je suis convaincu qu'avec beaucoup de champions, il progresserait encore plus", a expliqué Julio Cesar.

L'ancien gardien demande en revanche de ne pas faire de comparaisons avec Mandzukic : "Je n'aime pas les comparaisons. Rául c'est Raúl, et c'est un attaquant important, en plus de se battre de manière extraordinaire. Il se donne toujours à 1000 pour 1000 sur le terrain."