Rayan Cherki dans l'histoire du football français

Auteur de son premier but avec l'OL, le jeune milieu de 17 ans a inscrit son premier but en Ligue 1 ce dimanche face à Metz.

Au-delà du but, ce n'est pas pour cette raison que le joueur est entré dans l'histoire du football français. En effet, après son but, le milieu lyonnais a marché sur le genou du portier lorrain. L'arbitre a décidé de le sanctionner d'un... carton rouge. Rayan Cherki est devenu le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans l'élite du football français.