Raymond Domenech dÃ©fend la politique de Zidane

Les joueurs du Real Madrid ont-ils directement demandé à Zinédine Zidane de ne pas apporter autant de changements à son équipe ? L'entraîneur de Nantes, Raymond Domenech, l'a pris pour acquis en conférence de presse d'avant-match de Ligue 1 contre Lens pour expliquer qu'il souhaite également suivre cette ligne.

"Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus quand cela change trop. J’ai vu quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. À un moment les joueurs sont allés le voir pour lui dire d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et depuis ils ont eu toute une série de résultats derrière.", a-t-il déclaré.

Il est certain que l'entraîneur merengue traville depuis près de 4 ans avec certains titulaires. Sept des joueurs qui ont participé aux finales de la Ligue des champions 2017 et 2018 connaissent un grand succès dans son schéma actuel. C'est la politique que son homologue voit d'un bel œil.

En effet, au cours des deux matches que Domenech a disputés à Nantes, il n'a changé que deux joueurs de sa première équipe à sa seconde. Les résultats, deux matches nuls, ne lui donnent pas beaucoup de crédit pour le moment, bien qu'il soit encore trop tôt pour en évaluer l'effet.