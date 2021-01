Le Barça, sauvé par De Jong

Le Barça s'est fait peur mais a bien réagi contre le Rayo Vallecano (D2) afin de décrocher sa place pour les quarts de finale de la Coupe du Roi ce mercredi soir dans la banlieue de Madrid.

En première période, un Rayo Vallecano agressif a bien tenu en défense, mais s'est montré peu dangereux offensivement face à des Blaugrana qui ont multiplié les occasions à Vallecas.

Cependant, le Barça n'a pas réussi à ouvrir le score pendant les 45 premières minutes. Frenkie de Jong (20e) et Riqui Puig (35e) ont envoyé le ballon à deux reprises sur les montants des cages de Stole Dimitrievski.

Le gardien du Rayo a quant à lui écoeuré Leo Messi en début de rencontre (11e), puis Antoine Griezmann (37e). Les Catalans ont aussi beaucoup gâché, à l'image d'un Trincao décevant.

Malgré deux actions litigieuses sur Trincao dans la surface, l'arbitre et la VAR n'ont rien sifflé, et les deux équipes rentraient finalement au vestiaire sur un score nul et vierge.

C'est le Rayo Vallecano qui a frappé en premier en seconde période. Dans un temps fort face à une défense catalane fébrile, le Rayo enchaîne quelques tentatives avant de trouver la faille.

Sur contre-attaque, Alvaro García dépose Clément Lenglet dans la surface et centre devant le but. Neto se rate et Fran García est là pour pousser le ballon au fond des filets, et ouvrir le score (63e, 1-0).

Le Barça réagit rapidement, et un but de De Jong est d'abord refusé pour une position de hors-jeu du joueur néerlandais. Quelques minutes plus tard que Leo Messi remet les compteurs à zéro.

Sur une jolie ouverture de Frenkie de Jong, Antoine Griezmann trouve le ballon dans la profondeur et entre dans la surface. Il trouve son capitaine au second poteau, et l'Argentin envoie le ballon dans les filets pour égaliser (70e, 1-1).

Et 10 minutes plus tard, c'est encore Frenkie de Jong qui vient jouer les sauveurs. Après une nouvelle connexion entre Messi et Alba, le défenseur latéral dépose un centre sublime pour De jong dans la surface, qui inscrit le but de la victoire (80e, 1-2).

Leo Messi aurait même pu alourdir le score mais se rate complètement dans le temps additionnel (90+1e). Le Barça vient à bout du Rayo Vallecano et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.