"Ce ne sera pas facile contre le PSG"

Le Paris Saint-Germain connaît désormais son adversaire en demi-finale de la Ligue des champions. Et à la surprise générale, ce sera le RB Leipzig qui est venu à bout de l'Atletico Madrid ce mercredi soir. Longtemps devant au score, les Allemands ont été rejoint à cause d'un but de João Félix, mais l'ont emporté en toute fin de rencontre grâce à Tyler Adams. Après la rencontre, au micro de 'BT Sport', Julian Nagelsmann s'est montré satisfait de ses joueurs et s'est déjà penché sur la prochaine rencontre face au PSG.

"C'était un bon match. L'Atletico Madrid a défendu comme dans tous les matchs - très bien. À la fin, nous avons été meilleurs dans le dernier tiers. Nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Ce sont de grandes émotions pour le club et notre équipe. En tant que manager, vous devez regarder vers l'avenir. Nous devons nous préparer pour le prochain match. Il n'y a pas beaucoup de temps pour célébrer mais peut-être que nous prendrons une bière à l'hôtel puis nous nous concentrerons sur PSG", a expliqué l'entraîneur du RB Leipzig.

"Le club se développe très vite depuis quelques années. Nous avons atteint la Bundesliga et nous nous sommes qualifiés trois fois pour la Ligue des champions. Nous sommes toujours en Ligue des champions. Les progrès sont plus rapides que d'habitude. Le PSG ? Nous devons être très rapides sur la ligne de défense. Il y aura des situations où vous ne pourrez pas vous défendre seul contre ces gars-là. L'Atalanta a essayé de défendre en un contre un. Il y a beaucoup de stars dans cette équipe - ce ne sera pas facile", a ajouté l'Allemand.

Au micro de 'RMC Sport', Julian Nagelsmann a analysé le prochain match contre le PSG : "Ce ne sera pas un match facile, hier à un moment du match j'étais content, et en faite ce sera le PSG avec une équipe de joueurs de classe mondiale, et des stars. Ce ne sera pas facile, mais on va bien défendre, il faut qu'on défende comme aujourd'hui avec Upamecano notamment. Ensuite, quand il faut défendre sur Neymar et Mbappé, il faut anticiper et s'aider mutuellement. On aura aussi des situations et des occasions face au PSG et l'opportunité de marquer".

L'Allemand retrouvera un compatriote, mais surtout son ancien entraîneur lorsqu'il jouait à Augsbourg : "J'ai hâte de retrouver Thomas Tuchel. Quand nous nous sommes affrontés en Bundesliga c'était très excitant. C'est un super entraîneur. Il a été aussi chanceux hier que je l'ai été aujourd'hui. Maintenant, on va être l'un face à l'autre, je suis très heureux de le voir. C'est un chouette mec, un très bon entraîneur, mais j'espère qu'à la fin je vais l'emporter".