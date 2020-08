Nagelsmann revient sur ses discussions avec le Real

Julian Nagelsmann est l'un des entraîneurs les plus en vogue dans le football européen après son explosion à Hoffenheim. Il est devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga à seulement 28 ans.

L'été dernier, il a choisi de suivre sa progression en Bundesliga en s'installant sur le banc de Leipzig où il a pratiqué un jeu plaisant, tactiquement très au point et qui a donné de très bons résultats, avec notamment un quart de finale de la Ligue des champions où il affrontera l'Atlético de Madrid.

Dans une interview donnée à 'Marca', il a révélé qu'il aurait pu rejoindre le Real Madrid il y a deux ans : "En 2018 et au milieu de la tempête merengue sur le banc, nous avons eu des appels téléphoniques, mais en fin de compte, c'est moi qui ai décidé. J'ai pensé que ce n'était pas encore la chose à faire d'aller au Real Madrid.

"J'étais l'un des candidats et la liste n'était pas très longue. Pour moi, c'était très important. J'ai eu une bonne discussion avec José Angel Sanchez et nous avons décidé que ce n'était pas encore la bonne étape. Nous avons convenu que nous pourrions en reparler à l'avenir si le Real Madrid avait besoin d'un entraîneur... et si j'étais disponible."

"Simeone est assez impressionnant"

Pour l'heure, c'est le voisin de l'Atlético que Nagelsmann va croiser sur sa route, jeudi à Lisbonne. "Ma première pensée a été : 'Oh, une équipe défensive très forte'. Nous devrons être un bloc très solide et avoir beaucoup de fiabilité dans le premier tiers pour créer une menace de but. Nous aurons également besoin de beaucoup de créativité dans notre premier tiers et de contrôle", a-t-il confié à propos des Colchoneros.

Il fait également l'éloge de Simeone, son homologue sur le banc colchonero : "Diego Simeone a fait un excellent travail avec beaucoup de succès. Il a un style de jeu très établi qu'il prêche depuis des années, il ne s'en écarte jamais. C'est assez impressionnant. Rester dans un club pendant tant d'années est extraordinaire. Il faut avoir un don pour rassembler les gens."