Les Spurs par la petite porte

Avec un Hugo Lloris très perfectible ce soir, Tottenham a encaissé un premier but dès la dixième minute. Suite à une première tentative signée Timo Werner contrée dans la surface londonienne, le buteur allemand passait à Sabitzer, dont le tir du droit permettait à Leipzig d'ouvrir la marque.

Dix minutes plus tard, le même Sabitzer s'offrait un doublé. Peu inspiré sur la la tête au premier poteau de l'attaquant de Leipzig, Lloris ne pouvait sortir le cuir du poing alors que tout était parti d'un dégagement manqué de Serge Aurier.

2-0, ce sera d'ailleurs le score au repos et cela aurait pu être pire pour les 'Spurs', car Leipzig a dominé et Timo Werner s'est même vu refuser un but pour un hors-jeu. En deuxième période, Tottenham a conduit les débats, mais sans occasions réelles devant les buts de Gulacsi.

Leipzig a reculé et évoluait en contre. Timo Werner, décalait sur sa gauche Patrik Schick. Mais la frappe en force de ce dernier passait au dessus à 20 minutes du terme. Bien placé et bien servi par Lucas Moura, Dele Alli écrasait sa reprise du droit qui filait en direction de Gulacsi.

Et à trois minutes de la fin, les locaux triplaient la mise. Après un tir d'Adams contré, le cuir revenait sur Forsberg qui crucifiait Lloris. 3-0, plus rien n'était marqué dans cette partie. Finaliste l'an dernier, Tottenham sort par la petite porte. Et Hugo Lloris n'est pas exempt de tout reproche.