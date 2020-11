"Le PSG ? Ce jour-là, on est tombés sur une très bonne équipe"

Le 16 août dernier, le Paris Saint-Germain prenait le meilleur sur le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des champions lors du Final 8 disputé à Lisbonne.

Moins de trois mois plus tard, les deux formations se retrouvent ce mercredi en Allemagne pour le compte de la 3e journée de la phase de poules. "Ce jour-là, on est tombés contre une très très bonne équipe. Après, je me dis que c'était la première fois qu'on jouait contre eux", rejoue aujourd'hui Dayot Upamecano dans des propos accordés à 'L'Equipe'.

"On sait qu'offensivement, ils sont très bons et qu'ils ont de l'expérience en C1. On va essayer de faire mieux, beaucoup mieux même."

"On a évolué"

Mais le défenseur, devenu depuis international français prévient : le troisième de la dernière Bundesliga a progressé entre temps. "Oui, on a évolué. On est une équipe qui veut toujours progresser", affirme-t-il.

"Notre objectif est de finir dans les trois premiers. Le Bayern a une grosse équipe, mais on peut les battre. En C1, on est tombés dans un groupe difficile, mais on est ambitieux.

"Il faut jouer notre jeu, aller les chercher, les presser, ne pas reculer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sera simple. (Rires.) Mais on va tout faire pour."